PTI Leader Abdullah Tahir | Lahore Clinic Firing | Investigation Underway - Aaj News

PTI Leader Abdullah Tahir | Lahore Clinic Firing | Investigation Underway - Aaj News
Published 29 Jul, 2026 08:20pm
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PTI Leader Abdullah Tahir | Lahore Clinic Firing | Investigation Underway - Aaj News
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