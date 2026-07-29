پنجاب کا ماسٹر پلان کیا ہے؟ شائع 29 جولائ 2026 09:42pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Punjab Rainwater Plan | Groundwater Recharge | Water Storage Project - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں کویتی فوج میں نوکری کا اعلان: شرائط، اہلیت اور رجسٹریشن کی تاریخ جاری موبائل چارج کرنے سے بجلی کا بل کتنا بڑھ جاتا ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں ایک بار پھر بڑھادیں تازہ ترین امریکا نے ایران پر معاشی دباؤ مزید بڑھاتے ہوئے نئی پابندیوں کا اعلان کر دیا ایران کو اردن میں امریکی فوجی اڈے پر حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے: صدر ٹرمپ امریکی سعودی حملوں پر عراق کا سخت ردِعمل، وزیرِ اعظم کا دورۂ سعودی عرب مؤخر