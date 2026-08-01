Trump India Pakistan Conflict Claim | Tariff Threat Stops Escalation | Air Clash Report - Aaj News

Trump India Pakistan Conflict Claim | Tariff Threat Stops Escalation | Air Clash Report - Aaj News
Published 01 Aug, 2026 02:00pm
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Trump India Pakistan Conflict Claim | Tariff Threat Stops Escalation | Air Clash Report - Aaj News
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