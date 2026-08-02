Pakistan Energy Crisis | Circular Debt Rising | Gas & Electricity Sector Pressure - Aaj News
Pakistan Energy Crisis | Circular Debt Rising | Gas & Electricity Sector Pressure - Aaj News
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