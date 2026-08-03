Iran Claims Drone Downing | US MQ-9 Reaper | Strait of Hormuz Tensions - Aaj Pakistan News

Iran Claims Drone Downing | US MQ-9 Reaper | Strait of Hormuz Tensions - Aaj Pakistan News
Published 03 Aug, 2026 07:15pm
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Iran Claims Drone Downing | US MQ-9 Reaper | Strait of Hormuz Tensions - Aaj Pakistan News
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