Baldia Case Update | Rehman Bhola Arrested | Karachi Police Action - Aaj Pakistan News

Baldia Case Update | Rehman Bhola Arrested | Karachi Police Action - Aaj Pakistan News
Published 03 Aug, 2026 09:00pm
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Baldia Case Update | Rehman Bhola Arrested | Karachi Police Action - Aaj Pakistan News
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