الیکٹرک بائیکس کی مہنگی بیٹری سے نجات کا طریقہ شائع 04 اگست 2026 09:45am Today Videos Join our Whatsapp Channel Electric Bikes Pakistan | Battery Swap | EV Charging Revolution - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا پاکستان میں آج فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کتنی ہے؟ 4 اگست کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا پاکستان میں آج فی لیٹر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کتنی ہے؟ 4 اگست کو تعلیمی ادارے بند رکھنے کا اعلان تازہ ترین امریکی بحریہ اور فوجیوں کو نشانہ بنائیں گے، آبنائے ہرمز واشنگٹن کی شرائط پر ہرگز نہیں کھلے گی: ایران مشرقِ وسطیٰ میں سنگین معاشی اور عسکری بحران: امریکی دباؤ کے خلاف ایران کی نئی حکمتِ عملی کیا ہے؟ عمرہ زائرین کے لیے نئی شرط، فوڈ واؤچرز لازمی قرار