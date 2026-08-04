پاکستانی نوجوان کا اے آئی سے چلنے والا میڈیکل تریننگ پلیٹ فارم

شائع 04 اگست 2026 09:50am
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Pakistani Youth Develops AI-Powered Medical Training Platform - Aaj News
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