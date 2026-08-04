Afghanistan | Armed Resistance Expands | New Anti-Taliban Group Emerges - Aaj News

Afghanistan | Armed Resistance Expands | New Anti-Taliban Group Emerges - Aaj News
Published 04 Aug, 2026 03:15pm
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Afghanistan | Armed Resistance Expands | New Anti-Taliban Group Emerges - Aaj News
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