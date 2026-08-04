KP Health Department | Fake Degree Case | Officer Removed | Mardan - Aaj News

KP Health Department | Fake Degree Case | Officer Removed | Mardan - Aaj News
Published 04 Aug, 2026 10:25pm
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KP Health Department | Fake Degree Case | Officer Removed | Mardan - Aaj News
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