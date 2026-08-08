Hangu Operation Pakistan | 7 Militants Neutralized | ISPR Update | Captain Hamza Akram - Aaj News

Hangu Operation Pakistan | 7 Militants Neutralized | ISPR Update | Captain Hamza Akram - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 10:05am
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Hangu Operation Pakistan | 7 Militants Neutralized | ISPR Update | Captain Hamza Akram - Aaj News
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