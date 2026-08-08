Iran Oman Strait of Hormuz Deal | US Sanctions Relief | Shipping Restoration - Aaj News

Iran Oman Strait of Hormuz Deal | US Sanctions Relief | Shipping Restoration - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 12:00pm
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Iran Oman Strait of Hormuz Deal | US Sanctions Relief | Shipping Restoration - Aaj News
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