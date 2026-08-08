بچوں کے لنچ باکس میں کیا شامل کریں؟ شائع 08 اگست 2026 12:35pm Today Videos Join our Whatsapp Channel Healthy Lunch Box Ideas for Kids: A Complete Guide - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم کردیں پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا 'پاسپورٹ نہیں دیا جارہا': ارشد چائے والا نے عدالت سے رجوع کر لیا حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں مزید کم کردیں پیٹرول اور ڈیزل سستا، حکومت نے نئی قیمتوں کا اعلان کردیا 'پاسپورٹ نہیں دیا جارہا': ارشد چائے والا نے عدالت سے رجوع کر لیا تازہ ترین 'گولی پیچھے سے لگی، جسم پر تشدد کے نشان': میر رضا کیس کی ابتدائی رپورٹ جاری آبنائے ہرمز کی بحالی کا 'عمان مذاکرات' سے کوئی تعلق نہیں: پاسدارانِ انقلاب 'مکّہ دفاعی معاہدہ': پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ ایک دوسرے کی مدد کس طرح کریں گے؟