Pakistan Saudi Turkey Defense Deal | Makkah Agreement | Major Update - Aaj News

Pakistan Saudi Turkey Defense Deal | Makkah Agreement | Major Update - Aaj News
Published 08 Aug, 2026 02:20pm
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Pakistan Saudi Turkey Defense Deal | Makkah Agreement | Major Update - Aaj News
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