Mojtaba Khamenei Meets Pezeshkian as Iran Faces Major Challenges - Aaj News

Mojtaba Khamenei Meets Pezeshkian as Iran Faces Major Challenges - Aaj News
Published 10 Aug, 2026 10:15am
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Mojtaba Khamenei Meets Pezeshkian as Iran Faces Major Challenges - Aaj News
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