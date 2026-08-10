Trump Says US Is Holding Limited Talks With Iran Amid Rising Tensions - Aaj News

Trump Says US Is Holding Limited Talks With Iran Amid Rising Tensions - Aaj News
Published 10 Aug, 2026 10:35am
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Trump Says US Is Holding Limited Talks With Iran Amid Rising Tensions - Aaj News
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