فلپائن میں مون سون کی تباہ کاریاں شائع 12 اگست 2026 11:14am Today Videos Join our Whatsapp Channel Philippines Floods | Typhoon Dolphin | Manila Monsoon Rains | Flood Update - Aaj News تبصرے 1000 حروف تبولا Taboola ads will show in this div مقبول ترین 1947 میں دبئی کس طرح پاکستان کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا؟ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی معروف 73 سالہ بھارتی فلم ساز ریپ اور جنسی ہراسانی کے مقدمے میں گرفتار 1947 میں دبئی کس طرح پاکستان کا حصہ بنتے بنتے رہ گیا؟ حکومت کا عام تعطیل کا اعلان، ایک ساتھ 3 چھٹیاں ملیں گی معروف 73 سالہ بھارتی فلم ساز ریپ اور جنسی ہراسانی کے مقدمے میں گرفتار تازہ ترین معاہدۂ مکہ میں مزید ممالک کی شمولیت کا خیرمقدم کریں گے: پاکستان میڈیکل لیگو آفس نے میر رضا کیس میں کوتاہیاں کیں: آئی جی سندھ 'امریکا اور ایران معاہدے کے انتہائی قریب ہیں': خواجہ آصف کا دعویٰ