رجب بٹ کی اگلی یوٹیوبر بیوی کون ہوگی؟ ماہر نجوم کی پیشگوئی
پاکستان کے مشہور یوٹیوبر رجب بٹ اور یوٹیوب پر فیملی وی لاگ بنانے والے معروف سسٹرولوجی گروپ کے حوالے سے ماہر نجوم لالا رخ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والے وقت میں رجب بٹ اور سسٹرولوجی کے خاندان کے درمیان ایک خاص رشتہ قائم ہونے جا رہا ہے۔
رجب بٹ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والے یوٹیوبرز میں سے ایک ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر اپنی مختلف لڑائیوں اور اپنی پہلی بیوی ایمان فاطمہ کے ساتھ جاری مسائل کی وجہ سے اکثر خبروں میں رہتے ہیں۔
اگرچہ وہ ابھی تک اپنی پہلی بیوی کے ساتھ نکاح میں ہیں لیکن ان سے اکثر دوسری شادی کے بارے میں پوچھا جاتا رہتا ہے۔
اس سے پہلے ماہر نجوم لالا رخ نے رجب بٹ اور ان کی پہلی بیوی کے درمیان طلاق کی پیشگوئی کی تھی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ قانونی مراحل سے گزر رہی ہے۔
دوسری طرف سسٹرولوجی یوٹیوب پر بہنوں کا ایک ایسا مشہور گروپ ہے جو مل کر خاندانی ویڈیوز بناتا ہے۔ یہ تمام بہنیں انٹرنیٹ کی دنیا میں کافی مقبول ہیں اور انہوں نے ڈکی بھائی جیسے بڑے یوٹیوبرز اور میڈیا کی مشہور شخصیات کے ساتھ کام کیا ہے۔
لالا رخ نے اپنی تازہ ترین پیشگوئیوں میں کہا ہے کہ رجب بٹ کے خاندان اور سسٹرولوجی گروپ کے درمیان ایک عجیب قسم کا جوڑ بننے والا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رجب بٹ اپنی دوسری شادی سسٹرولوجی کے خاندان میں کریں گے۔
اس نئی پیشگوئی کے سامنے آتے ہی انٹرنیٹ پر لوگوں نے مختلف قسم کے ردعمل دینا شروع کر دیے ہیں۔
ایک صارف نے تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ سسٹرولوجی والوں کا معیار بہت اونچا ہے۔
ایک اور صارف نے تنقید کرتے ہوئے لکھا کہ در فٹے منہ۔
جبکہ ایک اور صارف نے لکھا کہ دیکھتے ہیں کہ ان کی یہ پیشگوئی سچ ہوتی ہے یا نہیں۔
فی الحال اس حوالے سے نہ تو رجب بٹ کی طرف سے اور نہ ہی سسٹرولوجی گروپ کی جانب سے کوئی رسمی ردعمل سامنے آیا ہے۔ لوگ اب یہ دیکھنے کے لیے منتظر ہیں کہ ماہر نجوم کا یہ دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہے یا محض ایک پیشن گوئی ہی رہتا ہے۔