خضدار میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 10 دہشت گرد ہلاک
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خضدار میں سیکیورٹی فورسز نے فتنۃ الہندوستان کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلی جنس بیسڈ آپریشن کیا، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک اور متعدد زخمی ہوگئے۔
سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خضدار کے شور پرود کے پہاڑی سلسلے میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کی۔
کارروائی کے دوران دہشت گردوں کے مختلف ٹھکانوں کو گھیرے میں لے کر مؤثر کارروائی کی گئی، جس کے نتیجے میں فائرنگ کے تبادلے میں 10 دہشت گرد ہلاک جبکہ متعدد زخمی ہوگئے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ دہشت گرد تین چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے۔ کارروائی کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن مزید تیز کردیا ہے۔
ذرائع کے مطابق فرار ہونے والے دہشت گردوں کی تلاش بھی شروع کردی گئی ہے، جب کہ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں جاری ہیں۔
سیکیورٹی فورسز نے علاقے سے دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔