جمعرات, ستمبر 04, 2025  
10 Rabi ul Awal 1447  
حماس تمام 20 یرغمالیوں کو ایک ساتھ رہا کرے، ورنہ آپ کا کھیل ختم، ٹرمپ کی دھمکی

اگر حماس نے ایسا نہ کیا تو سب کچھ تبدیل ہوجائے گا، امریکی صدر
ویب ڈیسک
شائع 03 ستمبر 2025 11:58pm
دنیا

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فلسطینی تنظیم حماس سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ غزہ میں موجود تمام 20 زندہ اسرائیلی یرغمالیوں کو فوری طور پر ایک ساتھ رہا کرے، ورنہ صورتحال ”تیزی سے بدل“ سکتی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹروتھ سوشل پر جاری ایک پیغام میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ’میں اسرائیل کو ہر وہ چیز مہیا کرنے جا رہا ہوں جو اس کام (حماس کو شکست) کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے، اگر جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا نہ ہوا تو حماس کا ایک بھی رکن نہیں بچے گا۔‘

عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹرمپ نے حماس کی جانب سے بتدریج یرغمالیوں کی رہائی پر اعتراض کرتے ہوئے زور دیا کہ تمام قیدیوں کو ایک ساتھ آزاد کیا جائے۔

انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ اگر حماس ان کا مطالبہ مانتی ہے تو ”یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا“ جیسے بیان سے ان کی مراد کیا ہے۔

یاد رہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے اسرائیل پر حملہ کرتے ہوئے تقریباً 250 افراد کو یرغمال بنایا تھا جنہیں بعد ازاں غزہ منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی حکام کے مطابق اس وقت غزہ میں 50 اسرائیلی یرغمالی موجود ہیں، جن میں سے صرف 20 زندہ ہیں جبکہ باقی افراد کی لاشیں بازیاب ہوئی ہیں۔

ادھر انسانی حقوق کی تنظیموں نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں 10,800 سے زائد فلسطینی قیدی موجود ہیں، جنہیں تشدد، بھوک اور طبی سہولیات کی عدم فراہمی جیسے مسائل کا سامنا ہے۔

واضح رہے کہ مارچ 2024 میں ہونے والی عارضی جنگ بندی کے بعد فریقین کے درمیان کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہو سکی، اور عالمی ثالثی کی تمام کوششیں تاحال ناکام رہی ہیں۔

