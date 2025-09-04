پاکستان اور چین کا نئے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق
وزیراعظم شہباز شریف نے چین کے وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات کی رفتار پر اطمینان کا اظہار اور نئے منصوبوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا جب کہ مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔
وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے 4 ستمبر 2025 کو بیجنگ میں عوامی جمہوریہ چین کے وزیراعظم لی چیانگ سے ملاقات کی۔ وفود کی سطح پر ہونے والی بات چیت کے بعد چینی ہم منصب نے وزیراعظم کے اعزاز میں پروقار ظہرانہ دیا۔
ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے پاک چین تعلقات کی مثبت رفتار پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیراعظم نے پاکستان کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے چین کی غیر متزلزل حمایت پر چینی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا۔
صدر شی جن پنگ اور وزیراعظم شہباز شریف کے درمیان 2 ستمبر کو ہونے والی ملاقات کے فیصلوں کے تناظر میں دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور چین کے درمیان ہمہ موسمی تزویراتی تعاون پر مبنی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔
اس موقع پر مشترکہ ایکشن پلان (2024-2029) پر دستخط کو ایک اہم پیش رفت قرار دیا گیا۔
وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات کے مثبت نتائج چین کی بھرپور حمایت کے باعث ممکن ہو سکے ہیں جب کہ انہوں نے جلد ہی چینی کیپٹل مارکیٹ میں پانڈا بانڈز متعارف کرانے کے پاکستان کے ارادے سے بھی آگاہ کیا۔
اقتصادی تعاون پر بات کرتے ہوئے وزیراعظم نے سی پیک کو پاکستان کی ترقی کے لیے اہم قرار دیا اور قراقرم ہائی وے و ریلوے لائن-1 کی بحالی اور گوادر پورٹ کے جلد فعال ہونے پر زور دیا۔ دونوں ممالک نے سی پیک فیز-2 کے تحت پانچ نئے اقتصادی راہداریوں پر مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔
شہباز شریف نے بتایا کہ بیجنگ میں منعقدہ سرمایہ کاری کانفرنس میں 300 پاکستانی اور 500 چینی کمپنیاں شریک ہوں گی۔ انہوں نے زراعت، کان کنی، ٹیکسٹائل، صنعت اور آئی ٹی کو ترجیحی شعبے قرار دیا۔
وزیراعظم شہباز شریف نے صدر شی جن پنگ کے عالمی اقدامات، گلوبل ڈویلپمنٹ انیشی ایٹو، گلوبل سیکیورٹی انیشی ایٹو اور گلوبل سولائزیشن انیشی ایٹو کی بھرپور حمایت کا اعادہ کیا۔
دونوں ممالک نے 2026 میں پاک چین تعلقات کی 75ویں سالگرہ شاندار انداز میں منانے پر بھی اتفاق کیا۔
اس موقع پر سی پیک فیز-2، سائنس و ٹیکنالوجی، آئی ٹی، میڈیا اور زراعت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔
وزیراعظم سے چینی وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ملاقات
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف سے چین کے وزیر صنعت و انفارمیشن ٹیکنالوجی لی لیچینگ نے بیجنگ میں ملاقات کی۔
وزیراعظم نے چین کے ساتھ صنعت، زراعت، تجارت، انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی، کان کنی اور معدنیات میں دوطرفہ تعاون کو مزید گہرا کرنے کے پاکستان کے وژن کا اعادہ کیا۔
انہوں نے چین پاکستان اقتصادی راہداری کو پاکستان کی سماجی و اقتصادی ترقی کا مرکزی ستون قرار دیا اور اس کے فیز ٹو میں مسلسل پیش رفت پر اطمینان کا اظہارکیا۔
وزیراعظم کے اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے کو سراہتے ہوئے چینی وزیر لی لیچینگ نے اس بات پرزوردیا کہ چین پاکستان کو ایک آہنی بھائی اور آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنر سمجھتا ہے۔
انہوں نے پاکستان کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو تعاون اور اشتراک کی نئی بلندیوں تک پہنچانے کے لیے چین کے پختہ عزم کا اظہار کیا۔