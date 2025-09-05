لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, ستمبر 06, 2025  
12 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

پاکستانی فضائی حدود کی بندش، بھارتی ایئر لائن اسپائس جیٹ کو 2 ارب 35 کروڑ روپے کا نقصان

61 طیاروں کے بیڑے میں سے صرف 25 فعال
ویب ڈیسک
شائع 05 ستمبر 2025 11:02pm
دنیا

پاکستانی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارت کی بجٹ ایئرلائن اسپائس جیٹ کو مسلسل دوسری سہ ماہی میں مالی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔

خبر رساں ایجنسی روئٹرز بھارت کی معروف بجٹ ایئرلائن اسپائس جیٹ کو بھارت-پاکستان کشیدگی کے اثرات کی وجہ سے اپریل تا جون کی سہ ماہی میں مسلسل دوسرا نقصان برداشت کرنا پڑا۔

ایئرلائن نے 2.35 ارب بھارتی روپے (26.6 ملین ڈالر) کا خسارہ رپورٹ کیا، جو پچھلے سال کے 1.5 ارب روپے کے منافع کے مقابلے میں تھا۔

AAJ News Whatsapp

ترجمان اسپائس جیٹ نے بتایا کہ کشمیر حملے کے بعد بھارت اور پاکستان کے تعلقات کی خرابی نے خاص طور پر کچھ راستوں پر تفریحی سفر کی مانگ میں کمی کردی۔ اس کے نتیجے میں شمالی بھارت میں ایئرپورٹ بند ہونے اور پاکستانی فضائی حدود کی بندش نے سفر کو مزید متاثر کیا ہے۔

مزید برآں، ایئرلائن نے کہا کہ گراؤنڈڈ طیاروں کی سروس میں واپس آنے میں تاخیر نے اس کے مالی مسائل کو مزید بڑھایا۔

اسپائس جیٹ نے اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ اس کے پاس اس وقت صرف 25 فعال طیارے ہیں، جو اس کی 61 طیاروں کی بیڑے کا نصف سے بھی کم ہے۔ اس محدود صلاحیت نے اکاسا ایئر جیسے نئے ایئرلائنز کو موقع فراہم کیا، جو اب بھارت کی تیسری سب سے بڑی ایئرلائن بن چکی ہے۔

رپورٹس کے مطابق اسپائس جیٹ کی نیٹ ورتھ 4.46 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے، جو پچھلے سال کی 23.98 ارب روپے کی منفی مالیت کے مقابلے میں بہتری کو ظاہر کرتی ہے۔

Indian Airlines

Closure of Pakistani airspace

spicejet

loses Rs 2.35 billion

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین