آپریشن بنیان مرصوص نے 6 ستمبر کی یاد دلائی، اگلی بار اسکور 0-6 نہیں بلکہ 0-60 ہوگا، ایئر وائس مارشل

ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا ہے کہ آپریشن بُنْيَانٌ مَّرْصُوْص نے 6 ستمبر کی یاد تازہ کی ہے، اگلی بار اسکور 0-6 نہیں بلکہ 0-60 ہوگا۔
یوم دفاع پر مزار قائد پر گارڈ تبدیلی کی پروقار تقریب ہوئی جس میں پاکستان ایئرفورس اکیڈمی اصغر خان کے چاک و چوبند دستے نے مزار قائد پر گارڈز کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔
تقریب کے مہمان خصوصی ایئر وائس مارشل شہریار خان تھے جنہوں نے مزار قائد پر پھول رکھے اور مہمانوں کی کتاب میں تاثرات بھی قلمبند کیے جہاں انہوں نے پی اے ایف دستے کا معائنہ بھی کیا ہے۔
اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ پاک فضائیہ ہمیشہ قوم کی امیدوں پر پورا اتری ہے، عوام کو کبھی مایوس نہیں کیا، ہم ہر محاذ پر تیار کھڑے ہیں۔
ایئر وائس مارشل شہریار خان کا کہنا تھا کہ دفاع وطن کے لیے سیسہ پلائی دیوار کی طرح کھڑے رہیں گے، اگلی بار اسکور 0-6 نہیں بلکہ 0-60 ہوگا۔
ایئر وائس مارشل نے کہا کہ ہمارے دشمنوں کو ہمیشہ منہ کی کھانا پڑی، آئندہ بھی کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ آپریشن بُنْيَانٌ مَّرْصُوْص نے چھ ستمبر کی یاد تازہ کی، چھ ستمبرہمیں اس دن کی یاد دلاتا ہے جب ہم نے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملایا۔
انہوں نے کہا کہ آج ائیر فورس کے لیے کمانڈ سنبھالنا اعزاز کی بات ہے، گارڈ کی تبدیلی کوئی رسم نہیں ہے، قائداعظم محمد علی جناح نے ہمیں اتحاد کا درس دیا ہے۔ ہم قائداعظم کے نظریات کے امین ہیں، ہم دشمن کو ہر محاذ پر شکست دینے کےلئے تیار ہیں۔
ایئر وائس مارشل نے بتایا کہ قدرتی آفات اور ریسکیو آپریشن کے دوران بھی پاک فضائیہ پیش پیش رہی، پاکستان کے ہر شہر اور ہر محاز پر دفاع ہماری ذمہ داری ہے، پاک فضائیہ ہمہ وقت دفاع وطن کے لیے تیار رہتی ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ائیر چیف مارشل بابر سدھو کی قیادت میں پاک فضائیہ مزید ماڈرن ہوئی ہے۔
ایئر وائس مارشل شہریار خان نے کہا کہ پوری قوم کو افواج پاکستان کی کامیابی پر فخر ہے، یقین دلاتا ہوں کہ پاکستان کی فضائی حدود کا دفاع پاک فضائیہ کے مضبوط ہاتھوں میں ہے۔