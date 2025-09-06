لائیو ٹی وی  
اتوار, ستمبر 07, 2025  
13 Rabi ul Awal 1447  
ارشد ندیم عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے فٹ قرار، گولڈ میڈل کی امید روشن

لاہور میں بھرپور ٹریننگ جاری، کوچ اور فزیو کا اعتماد، ارشد 9 ستمبر کو ٹوکیو روانہ ہوں گے، مقابلے 17 اور 18 ستمبر کو ہوں گے
aqeel-ahmed عقیل احمد
اپ ڈیٹ 06 ستمبر 2025 11:39pm
کھیل

پاکستان کے مایہ ناز اولمپک گولڈ میڈلسٹ جیولن تھرو ایتھلیٹ ارشد ندیم کو ورلڈ ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے مکمل طور پر فٹ قرار دے دیا گیا ہے۔

اُن کے کوچ سلمان بٹ اور فزیو ڈاکٹر اسد عباس شاہ نے ارشد کی صحت اور کارکردگی پر مکمل اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”ارشد نہ صرف فٹ ہیں بلکہ اس بار بھی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل کے مضبوط امیدوار ہیں۔“

ارشد ندیم ان دنوں پنجاب اسٹیڈیم لاہور میں صبح و شام سخت تربیتی سیشنز میں مصروف ہیں، جن میں ان کی فزیکل کنڈیشننگ، رننگ اور جیولن تھرو کی خصوصی مشقیں شامل ہیں۔

کوچنگ اسٹاف کا کہنا ہے کہ ارشد کی فارم اور فٹنس مثالی ہے اور وہ ٹوکیو میں عالمی سطح پر ایک بار پھر پاکستان کا نام روشن کرنے کو تیار ہیں۔

ارشد ندیم 9 ستمبر کو جاپان کے دارالحکومت ٹوکیو روانہ ہوں گے جہاں وہ 17 اور 18 ستمبر کو ہونے والے جیولن تھرو مقابلوں میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔

کوچ سلمان بٹ نے کہا، ”ہمیں پورا یقین ہے کہ ارشد ندیم ایک بار پھر قوم کو فخر کا موقع دیں گے اور سونے کا تمغہ لے کر وطن واپس آئیں گے۔“

پاکستانی عوام، کھیلوں کے شائقین اور اسپورٹس اتھارٹیز کی نظریں ایک بار پھر ارشد ندیم کے شاندار کم بیک پر جمی ہوئی ہیں، جو عالمی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ میں پاکستانی پرچم سر بلند کرنے کے لیے تیار ہیں۔

