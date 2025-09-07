رونالڈو نے میسی کو پیچھے چھوڑ کر نیا ریکارڈ اپنے نام کرلیا
کرسٹیانو رونالڈو نے ایک بار پھر اپنی شاندار کارکردگی سے دنیا بھر کے شائقین کو متاثر کیا اور اپنے عظیم حریف لیونل میسی کو پیچھے چھوڑتے ہوئے فیفا ورلڈ کپ کوالیفائرز میں سب سے زیادہ گول کرنے والوں کی فہرست میں نئی تاریخ رقم کی۔
رونالڈو نے ہفتہ کو آرمینیا کے خلاف فیفا ورلڈ کپ کوالیفائر میں دو گول اسکور کر کے پرتگال کو 0-5 سے فتح دلائی اور ایک اہم ریکارڈ بھی قائم کیا۔ اس میچ سے پہلے ورلڈ کپ کوالیفائرز کی آل ٹائم اسکورنگ فہرست میں دوسری پوزیشن کرسٹیانو رونالڈو اور لیونل میسی دونوں کے پاس تھی،اور دونوں کے پاس 36، 36 گولز تھے۔ لیکن اس میچ میں رونالڈو نے دو گول اسکور کرنے کے بعد اپنا مجموعہ 38 گول تک بڑھا لیا اور یوں اکیلے دوسری پوزیشن اپنے نام کر لی، جبکہ میسی اب تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ اس فہرست میں پہلے نمبر پر گوئٹے مالا کے کارلوس روئیز موجود ہیں جن کے 39 گول ہیں۔
مانچسٹر میں کھیلے گئے اس میچ میں رونالڈو نے اپنی لاجواب پرفارمنس کا مظاہرہ کیا، اور ان میں سے ایک طویل فاصلے سے کیا گیا شاندار شاٹ بھی شامل تھا جس نے شائقین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔
یوں رونالڈو نہ صرف کوالیفائرز کی تاریخ میں دوسرے نمبر پر ہیں بلکہ موجودہ دور کے سب سے کامیاب کھلاڑی بھی قرار پائے ہیں۔ میسی اب تیسرے اور پولینڈ کے رابرٹ لیوانڈووسکی 31 گول کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔
رونالڈو کے مجموعی بین الاقوامی گولز کی تعداد بھی 140 تک جا پہنچی ہے، جس کے ساتھ ہی وہ مردوں کے انٹرنیشنل فٹبال میں سب سے زیادہ گول کرنے والے کھلاڑی کے طور پر اپنا اعزاز مزید مستحکم کر چکے ہیں۔
چالیس سالہ رونالڈو نے حال ہی میں سعودی کلب النصر کے ساتھ نیا معاہدہ کیا ہے اور گزشتہ سال پرتگال کو یوئیفا نیشنز لیگ جتوانے میں بھی کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ اگرچہ ورلڈ کپ کی سب سے بڑی ٹرافی اب تک ان کی پہنچ سے دور ہے، لیکن اگلا ٹورنامنٹ جو امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہوگا، ان کے کیریئر کا آخری موقع سمجھا جا رہا ہے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ رونالڈو اور میسی دونوں اپنی چھٹی ورلڈ کپ شرکت سے ایک اور ریکارڈ قائم کرنے جا رہے ہیں، جو کسی اور کھلاڑی کو حاصل نہیں ہوا۔