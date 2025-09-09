کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی و تیز بارش، محکمہ موسمیات نے اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کردیا
کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔
شہر قائد کے علاقے صدر، گرومندر، لسبیلہ، گولیمار، ناظم آباد میں بادل برس پڑے ہیں۔
شارع فیصل، ڈیفنس، قیوم آباد اور کورنگی میں بھی ہلکی بارش سے موسم خوشگوار ہوگیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے آج اور کل شدید بارشوں کا الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمہ موسمیات نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ آج سسٹم کراچی کے قریب سے گرزتے ہوئے 100ملی میٹر سے زائد بارش برسا سکتا ہے۔
علاوہ ازیں محکمہ موسمیات نے بارشوں کے باعث کراچی میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے۔
محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ کل صبح 11 بجے سے آج صبح 8 بجے تک کراچی میں 9.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔
حیدر آباد میں تیز بارش سے کئی علاقے زیر آب
وہیں حیدر آباد میں رات گئے وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہا جس کے باعث بیشتر علاقے زیر آب آگئے۔
بارش کے باعث مختلف علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل ہوگئی ہے۔
حیدرآباد میں آج سرکاری اور نجی تعلیمی ادارے بند رہیں گے جس کا ڈپٹی کمشنر حیدر آباد نے نوٹیفکیشن جاری کردیا ہے۔
ٹھٹھہ میں بارش سے جل تھل
ٹھٹھہ میں موسلا دھار بارش نے جل تھل ایک کردیا ہے، جس کے باعث نکاسی آب کا نظام درہم برہم اور نشیبی علاقے زیر آب آگئے ہیں۔
سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے شدید مشکلات کا شکار ہیں، تیز بارشوں سے متاثرین کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگیا ہے۔
اسلام آباد اور راولپنڈی میں بارش کا امکان
وہیں اسلام آباد اور راولپنڈی میں آج مطلع جزوی ابرآلود رہنے کےعلا وہ بارش کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔
خیبرپختونخوا اور آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے، کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لئے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
پنجاب کے بعد سندھ میں بھی بادلوں کے ڈیرے
پنجاب کے بعد مون سون کا دسواں اسپیل ہوا کے کم دباؤ کے باعث سندھ پر بھی اثرانداز ہونے لگا ہے۔
حیدرآباد، جامشورو، بدین، سیہون، سجاول سمیت مختلف شہروں میں بادل جم کر برسے جس کے بعد نشیبی علاقے زیر آب آگئے اور متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم ہوگیا ہے۔
حیدرآباد میں گزشتہ رات سے ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ تاحال جاری ہے جس باعث شہر کے بیشتر نشیبی علاقے زیر آب گئے ہیں۔
لطیف آباد نمبر 2، نمبر 11 اور 10 میں گھٹنوں گھٹنوں پانی جمع ہے۔ بارش سے ریلوے کالونی، ریلوے اسٹیشن، قدم گاہ مولاعلی اور کلات مارکیٹ نظام درہم برہم ہوگیا ہے۔
قاسم آباد فیزون، سیٹیزن کالونی، سحرش نگر، ٹھنڈی سڑک سمیت مختلف کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ نشی علاقوں بارش کے پانی کی نکاسی نہ ہوسکی، بیشتر علاقوں میں بجلی کی فراہمی بھی معطل ہوگئی ہے۔
جامشورو میں رات بھر سے جاری بارش نے جل تھل ایک کردیا جس کے باعث مختلف علاقوں میں دو سے تین فٹ پانی گھروں اور دکانوں میں پانی داخل ہوگیا ہے۔
سیہون اور گردونواح میں بھی وقفے وقفےسے بارش کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری ہے، پہاڑی سلسلوں پر ندی نالوں میں تغیانی آگئی ہے، تفریحی مقام بڈو پہاڑ پر رات گئے تیز بارش ہوئی جس سے یونین کونسل جھانگارا کا سیہون کے ساتھ راستہ تاحال بحال نا ہوسکا اور لوگوں کی مشکلات بڑھ گئیں۔
سجاول، قمر شیداد کوٹ، نوشہرو فیروز، دادو، میرپور خاص، بدین سمیت دیگر شہروں میں بھی بادل برسے جس سے ایل ٹو سیم نالہ اوور فلو ہونے سے کھڑی فصلیں ڈوب گئیں۔
نوشہر و فیروز میں مورو، مٹھیانی، کنڈیاروتھاروشاہ، بھورٹی میں نشیبی علاقے زیر آب آگئے۔ دادو اور گردونواح میں موسلا دھار بارش سے سڑکیں ڈؤب گئیں اور ندی نالوں میں طغیانی آگئی۔
این ڈی ایم اے کا الرٹ
بادل سیلاب زدہ علاقوں میں پھر برسنے کو تیار ہیں۔ این ڈی ایم اے نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں شدید بارشوں کا الرٹ جاری کردیا ہے، کئی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ، وسطی اور جنوبی پنجاب میں طوفانی بارش کا امکان ہے۔
این ڈی ایم اے کے مطابق ژوب ، لورالائی اور خضدار میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش متوقع ہے۔
بارش کے باعث جہانیاں میں آسمانی بجلی ایک جان لے گئی۔ لاہورمیں چھت گرنے سے ایک شہری جاں بحق ہوگیا جبکہ روہڑی میں دیوار کے نیچے دب کر تین بچے لقمہ اجل بن گئے۔