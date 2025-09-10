لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعرات, ستمبر 11, 2025  
17 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

ایشیا کپ: بھارت نے یکطرفہ مقابلے میں یو اے ای کو 9 وکٹوں سے شکست دے دی

میچ میں بھارتی سورماؤں نے یو اے ای کو باآسانی قابو کر لیا۔
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 10 ستمبر 2025 10:34pm
کھیل

ایشیا کپ کے دوسرے میچ میں بھارت نے یکطرفہ مقابلے میں یو اے ای کو 9 وکٹوں سے با آسانی شکست دے دی۔

دبئی میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے ٹاس جیت کر یو اے ای کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ یو اے ای کی پوری ٹیم 13 اعشاریہ 1 اوورز میں صرف 57 رنز بنا کر ڈھیر ہوگئی۔

یو اے ای کی جانب سے اوپننگ بیٹرعلیشان 22 اور کپتان وسیم 19 رنز بنا کر نمایاں رہے۔

AAJ News Whatsapp

بھارت کے کلدیپ یادیو نے شاندار بولنگ کرتے ہوئے 4 کھلاڑی آؤٹ کیے جبکہ شیوم دوبے نے 3 شکار کیے۔

جواب میں بھارت نے 58 رنز کا ہدف با آسانی 4.3 اوورز میں ایک وکٹ کے نقصان پر حاصل کرلیا۔

واضح رہے کہ یو اے ای اور بھارت ایشیا کپ کے گروپ اے میں شامل ہیں۔ ایونٹ میں پاک بھارت ٹاکرا 14 ستمبر کو دبئی میں کھیلا جائے گا۔

Indian cricket team

asia cup 2025

Cricket UAE

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین