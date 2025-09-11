ایشیا کپ ٹی 20: ہانگ کانگ کا بنگلا دیش کو 144 رنزکا ہدف
ایشیا کپ ٹی 20 کے تیسرے میچ میں ہانگ کانگ نے بنگلادیش کو جیت کے لیے 144 رنز کا ہدف دے دیا۔
ابوظبی میں جاری میچ میں بنگلادیش کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ہانگ کانگ کی ٹیم نے مقررہ اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 143 رنز اسکور کیے۔
ہانگ کانگ کی جانب سے نزاکت خان 42 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ ذیشان علی 30، کپتان یاسم مرتضیٰ 28، بابر حیات 14، اعزاز خان 5، انشے راتھ 4 اور کنچت شاہ 0 کے انفرادی اسکور پر پویلین لوٹے۔
کلہان چَلُّو 4 اور احسان خان 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ پویلین لوٹے۔ بنگلادیش کی جانب سے تنظیم حسن ثاقب، رشاد حسین اور تسکین احمد نے 2، 2 وکٹیں حاصل کیں۔
قبل ازیں ایشیا کپ ٹی 20 ٹورنامنٹ کے تیسرے میچ میں بنگلادیش نے ہانگ کانگ کے خلاف ٹاس جیت پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔
ٹاس کے بعد بنگلا دیشی کپتان لٹن داس کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ میں ان کا پہلا میچ ہے، وہ بولنگ لے کر کنڈیشنز دیکھنا چاہتے ہیں۔
بنگلادیش ایونٹ میں اپنا پہلا میچ کھیل رہا ہے جبکہ ہانگ کانگ کا یہ دوسرا میچ ہے۔ اس سے قبل ہانگ کانگ کو افغانستان کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز ایشیا کپ میں بھارت نے یو اے ای کو 9 وکٹوں سے شکست دی تھی۔