جمعہ, ستمبر 12, 2025  
18 Rabi ul Awal 1447  
دوحہ: اسرائیلی حملے میں شہید ہونے والوں کی نمازجنازہ ادا کردی گئی

نماز جنازہ میں امیر قطر سمیت اہم شخصیات کی شرکت
ویب ڈیسک
اپ ڈیٹ 12 ستمبر 2025 01:12am
دنیا

قطر کے دارالحکومت دوحہ میں حماس کے اجلاس پر اسرائیل کے فضائی حملے میں شہید ہونے والے افراد کی نمازِ جنازہ ادا کردی گئی۔

عرب میڈیا کے مطابق شرکاء نے شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی اور نم آنکھوں کے ساتھ شہدا کو سپرد خاک کیا۔ رقت آمیز مناظر دیکھے گئے۔ ہر دل دکھی اور ہر آنکھ اشکبار تھی۔

قطری حکام نے بتایا کہ حملے میں شہید ہونے والوں کی شناخت مکمل کرلی گئی اور ان کی تدفین مختلف مقامی قبرستانوں میں سرکاری اعزاز کے ساتھ کی جارہی ہے۔

شہید ہونے والوں میں حماس کے اعلیٰ ترین رہنما الخلیل الحیا کے بیٹے ھمام، الخلیل الحیا کے دفتر کے انچارج جہاد لبد اور 3 باڈی گارڈز عبد اللہ عبدالواحد، مومن حسنون، اور احمد المملوک شامل ہیں۔

شہید ہونے والوں میں قطری سیکیورٹی ادارے کے ایک اہلکارسعد محمد الحمیدی بھی شامل ہیں جنھیں قطری پرچم میں دفن کیا گیا جب کہ بقیہ کو فلسطینی پرچم کے ساتھ سپردخاک کیا گیا۔

قطری حکومت کی جانب سے متاثرہ خاندانوں کو مالی امداد اور ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے۔

