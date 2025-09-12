لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

جمعہ, ستمبر 12, 2025  
18 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

دوحہ پر حملہ: سلامتی کونسل کے ارکان کا اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی شدید مذمت

سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا تھا اور یہ بیان امریکا سمیت تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 12 ستمبر 2025 08:51am
دنیا

اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔

امریکا سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔

سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا تھا اور یہ بیان امریکا سمیت تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔

بیان میں سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا گیا ہے۔

پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے قطر پر اسرائیلی حملے کی بھر پور مذمت کی ہے۔

AAJ News Whatsapp

پاکستانی مندوب کا اظہارِ خیال

مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی منظم خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے برادر ملک کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ کھڑا ہے۔

قطری وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کرکے سفارتکاری کی توہین کی ہے۔ قطر عالمی قوانین کے مطابق حملے کا جواب دینے کا اختیار رکھتا ہے۔

ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کرکے مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ ہم غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔

United Nations Security Council

Asim Iftekhar

Israeli attack in Doha

qatar attack

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین