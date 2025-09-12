دوحہ پر حملہ: سلامتی کونسل کے ارکان کا اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی شدید مذمت
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جانب سے قطر کے دارالحکومت دوحہ پر حالیہ اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے۔
امریکا سمیت سلامتی کونسل کے تمام 15 ارکان نے اسرائیل کا نام لیے بغیر قطر پر حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔
سلامتی کونسل کا مذمتی بیان برطانیہ اور فرانس نے تیار کیا تھا اور یہ بیان امریکا سمیت تمام 15 اراکین کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔
بیان میں سلامتی کونسل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کی اور غزہ سے یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی کو اولین ترجیح دینے پر زور دیا گیا ہے۔
پاکستان، الجزائر اور صومالیہ کی درخواست پر سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں پاکستان نے قطر پر اسرائیلی حملے کی بھر پور مذمت کی ہے۔
پاکستانی مندوب کا اظہارِ خیال
مستقل مندوب عاصم افتخار نے سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا ہے کہ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین کی منظم خلاف ورزی ہے۔ پاکستان اپنے برادر ملک کی مکمل حمایت کرتا ہے اور ہر مشکل وقت میں ہمیشہ ساتھ کھڑا ہے۔
قطری وزیراعظم نے کہا کہ اسرائیل نے حملہ کرکے سفارتکاری کی توہین کی ہے۔ قطر عالمی قوانین کے مطابق حملے کا جواب دینے کا اختیار رکھتا ہے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ اسرائیل نے حملہ کرکے مذاکرات کو سبوتاژ کیا ہے۔ ہم غزہ میں جنگ بندی کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھیں گے۔