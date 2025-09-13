پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری
پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔
صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب کے مطابق راوی ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں جاں بحق شہریوں کی تعداد 100 ہوگئی ہے۔
شدید سیلاب کے باعث پنجاب میں 45 لاکھ 70 ہزار لوگ اور 4700 سے زائد موضع جات متاثر ہوئے ہیں۔
ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ 12 ہزار لوگوں اور 20 لاکھ 19 ہزار سے زائد جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔
متاثرہ اضلاع میں 392 ریلیف کیمپس، 493 میڈیکل کیمپس اور 422 ویٹرنری کیمپس بھی قائم کیے ہیں۔
ریلیف کمشنر کے مطابق منگلا ڈیم 93 فیصد اور تربیلا ڈیم 100 فیصد تک بھر چکا ہے، جبکہ بھارت میں دریائے ستلج پر موجود بھاکڑا ڈیم 88 فیصد، پونگ ڈیم 94 فیصد اور تھین ڈیم 89 فیصد تک بھر چکا ہے۔
پنجاب کے دریاؤں کی صورتحال
پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق پنجند کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 5 لاکھ 75 ہزار کیوسک ہے۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 410.5 فٹ تک ہے، جبکہ شیر شاہ برج کے مقام پر پانی کا بہاؤ 392.7 فٹ پر پہنچ گیا ہے جہاں انتہائی حد 393.5 ہے۔
تاہم حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پل کے مقام پر پانی میں واضح کمی ہوگی۔
پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریائے راوی میں ہیڈ سدھنائی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔
دریاؤں کے بالائی علاقوں بارشوں کا سلسلہ رک جانے کے بعد پنجاب کے دریاؤں کا بہاؤ نارمل سطح پر آ رہا ہے۔