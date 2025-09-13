لائیو ٹی وی  
ہفتہ, ستمبر 13, 2025  
19 Rabi ul Awal 1447  
پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کی تازہ رپورٹ جاری

شدید سیلاب کے باعث پنجاب میں 45 لاکھ 70 ہزار لوگ اور 4700 سے زائد موضع جات متاثر ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے
ویب ڈیسک
شائع 13 ستمبر 2025 01:01pm
پاکستان

پنجاب میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کے حوالے سے تازہ رپورٹ سامنے آئی ہے۔

صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (پی ڈی ایم اے) پنجاب کے مطابق راوی ستلج اور چناب میں سیلاب کے باعث مختلف حادثات میں جاں بحق شہریوں کی تعداد 100 ہوگئی ہے۔

شدید سیلاب کے باعث پنجاب میں 45 لاکھ 70 ہزار لوگ اور 4700 سے زائد موضع جات متاثر ہوئے ہیں۔

ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید کے مطابق متاثرہ علاقوں سے 25 لاکھ 12 ہزار لوگوں اور 20 لاکھ 19 ہزار سے زائد جانوروں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔

متاثرہ اضلاع میں 392 ریلیف کیمپس، 493 میڈیکل کیمپس اور 422 ویٹرنری کیمپس بھی قائم کیے ہیں۔

ریلیف کمشنر کے مطابق منگلا ڈیم 93 فیصد اور تربیلا ڈیم 100 فیصد تک بھر چکا ہے، جبکہ بھارت میں دریائے ستلج پر موجود بھاکڑا ڈیم 88 فیصد، پونگ ڈیم 94 فیصد اور تھین ڈیم 89 فیصد تک بھر چکا ہے۔

پنجاب کے دریاؤں کی صورتحال

پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق پنجند کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جہاں پانی کا بہاؤ 5 لاکھ 75 ہزار کیوسک ہے۔ ہیڈ محمد والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 410.5 فٹ تک ہے، جبکہ شیر شاہ برج کے مقام پر پانی کا بہاؤ 392.7 فٹ پر پہنچ گیا ہے جہاں انتہائی حد 393.5 ہے۔

تاہم حکام کا کہنا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں ہیڈ محمد والا اور شیر شاہ پل کے مقام پر پانی میں واضح کمی ہوگی۔

پی ڈی ایم اے پنجاب کے مطابق دریائے راوی میں ہیڈ سدھنائی کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے جبکہ دریائے ستلج میں گنڈا سنگھ والا اور سلیمانکی کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے۔

دریاؤں کے بالائی علاقوں بارشوں کا سلسلہ رک جانے کے بعد پنجاب کے دریاؤں کا بہاؤ نارمل سطح پر آ رہا ہے۔

