ایشیا کپ ٹی 20: سری لنکا کا بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ
ایشیا کپ ٹی 20 کے پانچویں میچ میں سری لنکا نے بنگلہ دیش کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
ہفتے کے روز ابو ظہبی کے شیخ زاید کرکٹ اسٹیڈیم میں اے سی سی مینرز ایشیا کپ 2025 کے پانچویں میچ میں گروپ بی سے بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیمیں مدمقابل ہیں۔
سری لنکا کے کپتان چرِتھ اسالنکا نے ٹاس جیت کر بنگلہ دیش کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی ہے۔
ٹاس کے بعد بنگلہ دیشی کپتان لٹن داس نے کہا کہ وہ بیٹنگ کے فیصلے سے خوش ہیں کیوں کہ وکٹ بیٹنگ کے لیے سازگار لگ رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹیم اپنے پہلے میچ کی کارکردگی سے حوصلہ لے کر میدان میں اترے گی۔
دوسری جانب سری لنکن کپتان چرِتھ اسالنکا نے بتایا کہ پہلے فیلڈنگ کا فیصلہ پچ کی تازگی کو دیکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیم 7-4 کمبینیشن کے ساتھ کھیل رہی ہے جس میں 3 آل راؤنڈرز شامل ہیں جب کہ انہوں نے تصدیق کی کہ آل راؤنڈر ونیندو ہسارنگا ٹیم میں واپسی کر چکے ہیں۔
ٹی 20 کرکٹ میں دونوں ٹیمیں اب تک 20 مرتبہ آمنے سامنے آ چکی ہیں، جن میں سری لنکا نے 12 اور بنگلہ دیش نے 8 میچ جیتے ہیں۔
مردوں کے ٹی 20 ایشیا کپ میں دونوں ٹیموں کے درمیان اب تک 2 میچ کھیلے گئے ہیں، جن میں ایک ایک جیت دونوں ٹیموں کے حصے میں آئی۔
ٹورنامنٹ میں سری لنکا اپنا پہلا میچ کھیل رہی ہے جب کہ بنگلہ دیش کا یہ دوسرا میچ ہے، بنگلہ دیش نے اپنے پہلے میچ میں ہانگ کانگ کو شکست دی تھی۔
بنگلہ دیش کا اسکواڈ
بنگلہ دیش کی ٹیم میں لٹن داس (کپتان، وکٹ کیپر)، تنزید حسن، پرویز حسین ایمان، سیف حسن، توحید ہردوئے، جاکر علی، شمیم حسین، نرول حسن، ماہدی حسن، رشاد حسین، ناصم احمد، مصطفیض الرحمان، تنزیم حسن، تسکین احمد، شوریف الاسلام اور محمد سیف الدین شامل ہیں۔
سری لنکا کا اسکواڈ
سری لنکا کی ٹیم میں چرِتھ اسالنکا (کپتان)، پاتھم نسانکا، کوشل مینڈس، کوشل پریرا، نووانیدو فرنینڈو، کامندو مینڈس، کامل مشارا، داسن شاناکا، ونیندو ہسارنگا، دُنتھ وِلا لے گے، چمیکا کرونارتنے، مہیش تھکشانا، دُشمنتھا چمیرا، بینورا فرنینڈو، نووان تُھشرا اور متھیسا پتھیرانا شامل ہیں۔