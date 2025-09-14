سیاست سے بالاتر ہوکر کام کیا ہے، معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے، وزیر خزانہ
وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے سیلاب سے متاثرہ کسانوں کے نقصانات کے تخمینے کے لیے کمیٹی بنائی ہے، (انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ) آئی ایم ایف سے بھی سیلاب متاثرین کی بحالی ہر بات کریں گے۔
محمد اورنگزیب نے آج کمالیہ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے بجلی کے بل معطل کرکے متاثرین کو ریلیف فراہم کیا ہے، اس وقت سب اہم چیز سیلاب متاثرین کی بحالی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بہترین ریسکیو اینڈ ریلف آپریشن ہوا ہے، متاثرہ علاقوں سے پانی کم ہونا شرع ہوگیا ہے، سیلاب سے سڑکیں اور پل متاثر ہوئے ہیں۔
وزیرخزانہ محمد اورنگزیب نے گفتگو میں کہا کہ سیاست سے بالاتر ہوکر کام کیا ہے، ملک ترقی کر رہا ہے بیرونی سرمایہ کاری آرہی ہے اور معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا آسان نہیں ہے، اس وقت اہم چیز متاثرین کی امداد ہے۔
محمد اورنگزیب کا مزید کہنا تھا کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈیکلیئر کی جاچکی ہے، ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا ہم کریں گے۔