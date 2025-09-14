لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

اتوار, ستمبر 14, 2025  
20 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

پنجاب اسمبلی میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کے لیے قرارداد جمع

ذرائع کے مطابق قرار داد اپوزیشن رکن فرخ جاوید نے جمع کرائی ہے۔
ویب ڈیسک
شائع 14 ستمبر 2025 02:56pm
پاکستان

پنجاب اسمبلی میں ٹک ٹاک پر پابندی عائد کرنے کے لیے قرارداد جمع کرا دی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق قرار داد اپوزیشن رکن فرخ جاوید نے جمع کرائی ہے۔

قرارداد کے متن کے مطابق پاکستان میں ٹک ٹاک مافیا لایئو چیٹ کے ذریعے فحاشی اور عریانی کو فروغ دے رہا ہے۔ اس ایپلیکیشن کے ذریعے نوجوان نسل خاص طور پر بچوں کو بے حیائی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔

متن میں کہا گیا ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں آپس میں فحش گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط حرکات کرنے کا کہتے ہیں۔

AAJ News Whatsapp

قرارداد میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ صوبائی اسمبلی کا یہ ایوان وفاقی حکومت سے اپیل کرتا ہے کہ ٹک ٹاک اور اس میں موجود لائیو چیٹ فیچر پر فوری پابندی عائد کی جائے، تاکہ نوجوان نسل کو اخلاقی تباہی سے بچایا جا سکے۔

قرارداد میں مزید کہا گیا ہے یہ عمل ہمارے اسلامی معاشرے کے لیے کبھی بھی قابل برداشت نہیں ہے۔نوجوان نسل سستی شہرت اور پیسے کی خاطرٹک ٹاک کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔

قرار داد میں استدعا کی گئی ہے کہ ٹک ٹاک کو پاکستان میں مستقل طور پر بند کیا جائے۔

punjab assembly

Resolution

tik tik banned

submit

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین