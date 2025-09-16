لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

منگل, ستمبر 16, 2025  
22 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

جعلی فٹبال ٹیم بنا کر 17 افراد کو جاپان بھجوانے والا ایجنٹ گرفتار

ملزم نے تمام افراد کو یکم جنوری 2024 کو جاپان بھجوایا تھا، حکام
راجہ حبیب
شائع 16 ستمبر 2025 06:01pm
پاکستان

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) گوجرانوالہ نے انسانی اسمگلنگ کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے بدنام زمانہ ایجنٹ وقاص علی کو گرفتار کر لیا ہے۔

حکام کے مطابق ملزم نے جعلی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے 17 افراد کو فٹبال ٹیم ظاہر کر کے جاپان بھجوایا تھا۔

ایف آئی اے کے مطابق ملزم نے پاکستان فٹبال فیڈریشن کا جعلی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ اور وزارتِ خارجہ کا جعلی این او سی تیار کیا، جنہیں استعمال کرتے ہوئے ان افراد کو جاپان کے وزٹ ویزے دلوا کر یکم جنوری 2024 کو روانہ کیا گیا۔

AAJ News Whatsapp

حکام کے مطابق ہر فرد سے 40 سے 45 لاکھ روپے کے درمیان رقم وصول کی گئی۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ملزم وقاص علی کے خلاف انسانی اسمگلنگ کے متعدد مقدمات ایف آئی اے گوجرانوالہ میں پہلے سے بھی درج ہیں۔

تازہ کارروائی کے دوران ادارے نے جعلی کاغذات، فٹبال فیڈریشن کے جعلی لیٹر ہیڈز اور دیگر شواہد بھی قبضے میں لے کر مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔

FIA Gujranwala

Human Trafficking Pakistan

Fake Football Team Case

Visa Scam Japan

Waqas Ali Arrested

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین