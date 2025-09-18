پاکستان کے ساتھ دفاعی معاہدہ: کیا سعودی عرب کے بعد دیگر عرب ممالک بھی حصہ بنیں گے؟
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان طے پانے والے دفاعی معاہدے کو بعض مبصرین عرب خطے کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ معاہدہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب مشرقِ وسطیٰ اور جنوبی ایشیا دونوں خطوں میں کشیدگی عروج پر ہے۔
پاکستانی وزارتِ خارجہ کے مطابق دفاعی معاہدہ دونوں ممالک کے ”مشترکہ عزم“ کی نمائندگی کرتا ہے کہ کسی بھی جارحیت کی صورت میں مشترکہ دفاع کیا جائے گا اور کسی ایک ملک کے خلاف جارحیت دونوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی۔
گزشتہ دو برس کے دوران غزہ جنگ، پڑوسی ممالک پر حملے اور قطر پر اسرائیل کے حالیہ حملے نے خطے کی صورت حال کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوسری جانب مئی میں پاکستان اور بھارت کے درمیان چار روزہ جھڑپ نے دونوں ایٹمی ہمسایوں کو مکمل جنگ کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔
ایسے موقع پر وزیرِاعظم شہباز شریف نے بدھ کو سعودی عرب کا دورہ کیا تھا، جہاں انہوں نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ہمراہ ریاض کے الیمامہ پیلس میں ایک ”اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے“ پر دستخط کیے تھے۔
اس معاہدے نے نہ صرف دونوں اسلامی برادر ممالک کے تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے کہ بلکہ خطے میں پاکستان کی بڑھتی ہوئی سیاسی اور دفاعی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے۔
کسی ایک ملک پر حملہ دونوں ملکوں پر حملہ تصور ہوگا، پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی معاہدہ
واضح رہے کہ وسطی ایشیائی اور عرب ریاستوں کا دفاع علاقائی اور عالمی طاقتوں سے مضبوط دفاعی تعاون سے جڑا ہے اور پاکستان نہ صرف اس خطے کی اہم دفاعی طاقت ہے بلکہ اسلامی دنیا کی واحد نوکلیئر پاور بھی ہے۔
قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ کی ایک رپورٹ کے مطابق واشنگٹن کے اسٹِمسن سینٹر سے وابستہ سینئر تجزیہ کار اسفند یار میر نے معاہدے کو ”دونوں ممالک کے لیے ایک اہم موڑ“ قرار دیا۔ ان کے مطابق پاکستان نے سرد جنگ کے دوران امریکا کے ساتھ دفاعی معاہدے کیے تھے جو بعد ازاں ختم ہو گئے جب کہ چین کے ساتھ وسیع تعاون کے باوجود کوئی باضابطہ دفاعی معاہدہ موجود نہیں۔
سڈنی یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے محقق محمد فیصل کا کہنا ہے کہ یہ معاہدہ متحدہ عرب امارات اور قطر جیسے خلیجی شراکت داروں کے ساتھ مستقبل میں دوطرفہ دفاعی تعاون کے لیے بھی بنیاد فراہم کر سکتا ہے۔ ان کے بقول اس سے مشترکہ فوجی تربیت، دفاعی پیداوار اور سعودی عرب میں پاکستانی دستوں کی ممکنہ توسیع کے امکانات کھلیں گے۔
واضح رہے کہ اسرائیل نے رواں برس جون میں ایران پر حملہ کیا تھا جس کے بعد دونوں ملکوں کے درمیان 12 روز تک جنگ جاری رہی۔ اسرائیلی کارروائیوں کا سلسلہ ایران تک ہی نہ رکا بلکہ اس نے 9 ستمبر کو غزہ جنگ کے ثالث ملک قطر پر بھی فضائی حملہ کیا، جس کے بعد خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک نے مشترکہ دفاعی نظام فعال کرنے کا اعلان کیا تھا۔
محمد فیصل کا کہنا ہے کہ ان حالات میں خلیجی ممالک امریکی سیکیورٹی ضمانت پر انحصار کم کرتے ہوئے پاکستان، ترکی اور مصر جیسے علاقائی ممالک کو فطری شراکت دار کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔
ان کے بقول دفاعی معاہدہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات کو ازسرِنو متوازن بنا سکتا ہے، جو حالیہ برسوں میں سعودی مالی امداد اور ریاض کی بھارت سے بڑھتی قربت کے زیرِاثر رہے ہیں۔
تاہم اسفند یار میر نے خبردار کیا کہ یہ معاہدہ پاکستان کو سعودی عرب کی ایران کے ساتھ علاقائی رقابتوں میں الجھا سکتا ہے، جب کہ سعودی عرب بھی پاکستان کے بھارت اور افغانستان کے ساتھ تنازعات میں کھنچ سکتا ہے۔
اسفند یار میر کے بقول یہ معاہدہ ظاہر کرتا ہے کہ ”پاکستان خطے میں تنہا نہیں ہوا“ اور ”یہ اقدام مستقبل کے پاک بھارت تعلقات میں پیچیدگی پیدا کرے گا۔“
تاہم واشنگٹن میں بعض حلقوں نے پاک سعودی عرب دفاعی معاہدے پر تشویش ظاہر کی ہے۔ سیکیورٹی تجزیہ کار سحر خان کے مطابق امریکا میں پاکستان کے میزائل پروگرام پر پہلے ہی خدشات ہیں اور یہ معاہدہ ان خدشات کو کم نہیں کرے گا۔
ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو واضح کرنا ہوگا کہ اس کا میزائل اور ایٹمی پروگرام صرف بھارت کے خلاف ہے اور وہ ”سعودی جنگیں نہیں لڑے گا بلکہ متعلقہ مدد فراہم کرے گا“۔
سعودی عرب طویل عرصے سے سول مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن بارہا واضح کر چکا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتا۔
تجزیہ کار سحر خان کا کہنا ہے کہ موجودہ معاہدے میں کہیں بھی ایٹمی یقین دہانی یا ”ایٹمی چھتری“ کی بات شامل نہیں ہے۔
اسفند یار میر کے مطابق ”یہ معاہدہ نئی سیاسی بحث کو جنم دے گا کہ اس میں کیا شامل ہے، کس نوعیت کا دفاعی عزم ہے، اور وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی۔“ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس سے معاہدے کی سیاسی اہمیت کم نہیں ہوتی۔
محمد فیصل نے کہا کہ فی الحال یہ سیاسی اعلان زیادہ ہے، مگر اس سے دونوں ممالک کی عسکری صلاحیتوں اور دفاعی ہم آہنگی کو ضرور تقویت ملے گی۔