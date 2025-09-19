ہنگری میں قبر کھودنے کے عالمی مقابلے کا انعقاد
قبر کھودنے کا 8واں بین الاقوامی مقابلہ ہنگری کی ٹیم نے جیت لیا۔ جس میں دنیا بھر سے آئی ٹیموں نے حصہ لیا۔ مقابلے کا مقصد ایک عام مگر نظر انداز کیے گئے پیشے قبر کھودنے کو عزت دینا اور نوجوانوں کو اس پیشے کی طرف راغب کرنا تھا۔
اس سال بھی ہنگری کی ٹیم ”پاراکلیٹوز نان پرافٹ“ نے میدان مار لیا۔ ٹیم کے دونوں ارکان، لاسزلو کس اور رابرٹ ناگے، نے محض 1 گھنٹہ 33 منٹ 20 سیکنڈ میں قبر کھود کر اسے صاف ستھرا بھرنے کا چیلنج مکمل کیا، اور مسلسل دوسرے سال فتح حاصل کی۔
کیسے ہوتا ہے یہ انوکھا مقابلہ؟
ہر ٹیم کو دو افراد پر مشتمل ہونا ہوتا ہے اور انہیں 2 میٹر لمبی، 80 سینٹی میٹر چوڑی اور 1.6 میٹر گہری قبر کھودنی ہوتی ہے۔ پھر اسی قبر کو 2.5 ٹن مٹی سے دوبارہ بھر کر صاف اور درست طریقے سے مکمل کیا جاتا ہے۔
ججز ٹیموں کو رفتار، صفائی اور درستگی پر 10 پوائنٹس کے پیمانے پر جانچتے ہیں۔
مقابلے میں روس کی نمائندگی نووسیبیرسک کریمیٹوریم کے ملازمین نے کی، جو بدقسمتی سے آخری نمبر پر رہے۔ انہوں نے خراب کارکردگی کی وجہ شدید گرمی کو قرار دیا۔
مقابلے کا مقصد صرف جیت نہیں
یہ منفرد عالمی چیمپئن شپ 2016 سے جاری ہے (سوائے 2020 اور 2021 کے جب کورونا وبا کے باعث مقابلے منسوخ ہوئے)۔ اس کا مقصد صرف تفریح یا رفتار نہیں بلکہ قبر کھودنے کے پیشے کا اعتراف ہے۔ ایک ایسا پیشہ جو جسمانی طاقت، درستگی اور ذہنی برداشت کا متقاضی ہوتا ہے، لیکن اکثر پسِ منظر میں رہتا ہے۔
منتظمین کا کہنا ہے کہ یہ مقابلہ محض ایک ”تماشا“ نہیں بلکہ ایک احترام کا اظہار ہے ان افراد کے لیے جو زندگی کے آخری سفر میں خاموش خدمات انجام دیتے ہیں۔