جمعہ, ستمبر 19, 2025  
25 Rabi ul Awal 1447  
سعودی عرب کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وزیراعظم شہباز شریف لندن پہنچ گئے

شہباز شریف اتوار کو امریکا کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔
ویب ڈیسک
شائع 19 ستمبر 2025 09:19am
پاکستان

وزیراعظم شہباز شریف سعودی عرب کا تاریخی دورہ مکمل کرنے کے بعد وفاقی وزرا سمیت لندن پہنچ گئے ہیں۔

شہباز شریف لندن کے لوٹن ایئرپورٹ پہنچے، اس سے پہلے وہ کچھ دیر سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا رکے تھے اور وہاں سابق وزیراعظم نواز شریف کی عیادت کی۔

ذرائع کے مطابق انہوں نے پاک سعودی عرب تاریخی دفاعی معاہدے کی تفصیلات سے بھی نواز شریف کو آگاہ کیا۔

شہباز شریف لندن میں برطانوی حکام اور پاکستانی بزنس کمیونٹی سے ملیں گے جبکہ ہفتے کے روز پاکستانی کمیونٹی کے کنونشن سے خطاب کریں گے۔

بعد ازاں اتوار کو امریکا کے لیے روانہ ہوں گے جہاں وہ 26 ستمبر کو جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔

واضح رہے کہ سعودی ولی عہد اور وزیرِ اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور سعودی عرب کے مابین اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدے (SMDA) پر دستخط کیے ہیں۔

مذکورہ معاہدہ دونوں ممالک کی سلامتی کو بڑھانے، خطے اور دنیا میں امن کے حصول کے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے، موجودہ اور متوقع خطرات و چیلنجز کے تناظر میں یہ معاہدہ دفاع کو مضبوط بنائے گا۔

