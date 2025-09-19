لائیو ٹی وی  
جمعہ, ستمبر 19, 2025  
25 Rabi ul Awal 1447  
گوجرانوالہ: بینک لاکرز میں رکھے اصلی سونے کو جعلی سونے میں بدلنے کا انکشاف

اس معاملے کے بعد ایف آئی اے حرکت میں آگئی، ذرائع
راجہ حبیب
شائع 19 ستمبر 2025 11:52am
پاکستان

بینک لاکرز میں رکھے اصلی سونے کو جعلی سونے میں بدلنے کا انکشاف سامنے آیا ہے۔ فیڈل انویسٹیگیشن ایجنسی (ایف آئی اے) گوجرانوالہ زون نے پہلے سے گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مرکزی ملزم کو گرفتار کرلیا ہے۔

ایف آئی اے حکام کے مطابق ملزم ثاقب علی مذکورہ گینگ کا ماسٹر مائنڈ ہے، جو بینک عملے کے ساتھ مل کر اصلی سونے کی جگہ نقلی سونا رکھتا رہا۔

ایف آئی حکام نے بتایا ہے کہ ملزم نے دیگر ساتھیوں کی ملی بھگت سے کروڑوں کا سونا خوردبرد کیا ہے۔ مجموعی طور پر 21 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کا سونا خوردبرد کیا گیا ہے۔

حکام کا کہنا ہے کہ ملزم کے دیگر 6 ساتھیوں کو ایف آئی اے پہلے ہی گرفتار کر چکی ہے، گرفتار ملزمان کی نشاندہی پر مرکزی ملزم ثاقب علی کو گرفتار کیا گیا ہے۔

ایف آئی اے حکام کا مزید کہنا ہے کہ اس پورے معاملے میں گرفتار افراد کی تعداد 7 ہوگئی ہے جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری ہے۔

ملزم کے خلاف 4 مقدمات درج ہیں، جو ملزم گزشتہ کئی ہفتوں سےروپوش تھا۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے خصوصی چھاپہ مار ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔

سونا

accused arrested

FIA Gujranwala

