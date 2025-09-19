لائیو ٹی وی  
English  
Women

Aaj News

ہفتہ, ستمبر 20, 2025  
26 Rabi ul Awal 1447  
Monsoon 2025

ہالینڈ کی رکن پارلیمنٹ کو فلسطینی پرچم والی شرٹ پہن کرآنا مہنگا پڑ گیا

ایسٹراووہینڈ شدید مخالفت کا سامنا، ایوان سے باہر نکال دیا گیا
ویب ڈیسک
شائع 19 ستمبر 2025 11:58pm
دنیا

ہالینڈ کی رکن پارلیمنٹ نے فلسطینیوں سے اظہاریکجہتی کے لیے فلسطینی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق ہالینڈ کی ایم پی ایسٹراووہینڈ ایوان میں فلسطینی پرچم والا لباس پہن کر آئیں تو اس غیرمعمولی اقدام پر انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔

بین الاقوامی میڈیا رپورٹس کے مطابق، ہالینڈ کی رکن پارلیمنٹ ایسٹراووہینڈ نے فلسطینی پرچم کی رنگوں میں ملبوس ہو کر پارلیمنٹ میں شرکت کی۔

ان کا یہ اقدام فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر دیکھا گیا، تاہم انہیں اس غیر معمولی عمل پر شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔

AAJ News Whatsapp

ایسٹراووہینڈ نے فلسطینی پرچم کی رنگوں والی شرٹ پہن کر ایوان میں بحث میں حصہ لیا، جس پر انہیں ایوان سے باہر نکال دیا گیا۔

پارلیمنٹ کے قواعد کے تحت انہیں فوراً لباس تبدیل کرنے کی ہدایت کی گئی۔ اس ہدایت پر عمل کرتے ہوئے، ایسٹراووہینڈ نے فلسطینی پرچم والی شرٹ تبدیل کر دی۔

پارلیمانی بحث کے دوران ایسٹراووہینڈ کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ لباس عالمی سطح پر فلسطینی عوام کے ساتھ اپنے اظہار یکجہتی کے طور پر پہنا تھا۔

ان کا یہ اقدام فلسطینی عوام کے حقوق کے حوالے سے عالمی توجہ کو اجاگر کرنے کی کوشش تھی۔

Dutch MP arrives

at parliament

wearing Palestinian

flag shirt

مزید خبریں
مقبول ترین
تازہ ترین