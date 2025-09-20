لائیو ٹی وی  
مشرقِ وسطیٰ میں دو ریاستی حل کیلئے 142 ممالک کی قرارداد سنگِ میل ہے، میکرون

دونوں رہنما پیر کو اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔
ویب ڈیسک
شائع 20 ستمبر 2025 07:13pm
دنیا

فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ نیویارک میں آئندہ ہونے والے دو ریاستی حل سے متعلق مذاکرات مشرقِ وسطیٰ میں امن کی کوششوں کے لیے عالمی برادری کی حمایت حاصل کرنے میں سنگِ میل ثابت ہوں گے۔

ترکیہ کی نیوز ایجنسی کے مطابق میکرون نے بتایا کہ انہوں نے اقوام متحدہ کے اجلاس سے قبل سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے فون پر گفتگو کی ہے جبکہ دونوں رہنما پیر کو اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔

فرانسیسی صدر نے کہا کہ جولائی میں نیویارک ڈیکلیریشن کو 142 ممالک کی جانب سے منظور کیا جانا مشرقِ وسطیٰ میں پائیدار امن اور سلامتی کی طرف ایک اہم موڑ ہے۔

ان کے بقول یہ قرارداد امن کی کوششوں کے لیے سنگِ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ یہ کانفرنس عالمی برادری کو مزید متحرک کرنے کا موقع فراہم کرے گی۔

میکرون نے ایک بار پھر اس اصول کی حمایت بھی دہرائی کہ “دو قومیں، دو ریاستیں، اور سب کے لیے امن و سلامتی” ہی مستقبل کے کسی بھی تصفیے کی بنیاد ہو سکتی ہے۔

اقوام متحدہ کا یہ اجلاس اسرائیل فلسطین تنازع کے حل کے لیے دو ریاستی فارمولے کو آگے بڑھانے پر مرکوز ہوگا۔

حالیہ دنوں میں یو این تحقیقاتی کمیشن نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیل نسل کشی کا مرتکب ہو رہا ہے جہاں ہلاکتوں کی تعداد 65 ہزار سے تجاوز کر چکی ہے۔

اقوام متحدہ کے تقریباً تین چوتھائی رکن ممالک پہلے ہی فلسطین کو تسلیم کر چکے ہیں، جبکہ آئرلینڈ، اسپین اور ناروے نے 2024 میں باضابطہ طور پر اس کا اعتراف کیا۔

