جمعرات, ستمبر 25, 2025  
01 Rabi Al-Akhar 1447  
ایشیا کپ: بنگلہ دیش کے خلاف میچ سے قبل پاکستان ٹیم کے لیے اچھی خبر سامنے آگئی

ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں بیٹنگ کے دوران قومی کرکٹر کو ہیلمٹ پر سری لنکن بولر کی گیند لگی تھی۔
aqeel-ahmed عقیل احمد
شائع 24 ستمبر 2025 10:42pm
کھیل

ایشیا کپ ٹی 20 کے سپر فور مرحلے میں بنگلہ دیش کے خلاف اہم میچ سے قبل قومی اوپنر فخر زمان کو مکمل فٹ قرار دے دیا گیا ہے۔

ابوظبی میں منگل کو ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں سری لنکا کے خلاف بیٹنگ کے دوران فخر زمان کو ہیلمٹ پر فاسٹ بولر دشمناتھا چمیرا کی گیند لگی جس کے بعد فخر کو طبی امداد دی گئی اور پھر انہوں نے 19گیندوں پر 17رنز کی اننگز کھیلی۔

فخر زمان کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ وہ اب بھی میڈیکل ٹیم کی زیر نگرانی ہیں تاہم انہیں نے سر میں تکلیف کی تا حال کوئی شکایت نہیں کی جس پر ڈاکٹرز نے ان کا چیک اپ کرنے کے بعد مکمل فٹ قرار دے دیا۔

آئی سی سی کے قواعد و ضوابط کے تحت سر پر گیند لگنے کے بعد 18 سے 20 گھنٹے کھلاڑی کو زیر نگرانی رکھا جاتا ہے، میڈیکل ٹیم دبئی میں آج رات پھر فخر زمان سے بات چیت کرے گی۔

ذرائع کے مطابق اطلاعات ہیں کہ فخر زمان خیریت سے ہیں اور بنگلا دیش کے خلاف میچ میں حصہ لیں گے۔ پاکستان ٹیم ٹورنامنٹ کے سپر فور میں کل بنگلہ دیش کے مدمقابل آئے گی۔

Fakhar Zaman

pakistan vs sri lanka

asia cup t20

asia cup super four

asia cup 2025

dushmantha chameera

