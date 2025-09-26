لائیو ٹی وی  
جمعہ, ستمبر 26, 2025  
02 Rabi Al-Akhar 1447  
شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کیلئے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے

اینڈریوز ایئر بیس پروزیرِ اعظم کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا گیا
ویب ڈیسک
شائع 26 ستمبر 2025 01:10am
پاکستان

وزیراعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کیلئے واشنگٹن ڈی سی پہنچ گئے۔

وزیراعظم ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیراعظم شہبازشریف پاکستانی وفد کے ہمراہ اینڈریوز ائیر بیس پہنچے تو انکا ریڈ کارپٹ پر امریکی ائیر فورس کے اعلی عہدیدار نے استقبال کیا۔ وزیرِ اعظم کا موٹرکیڈ امریکی سکیورٹی کے حصار میں ائیربیس سے روانہ ہوا۔

وزیرِ اعظم کچھ ہی دیر میں وائٹ ہاؤس پہنچیں گے، وزیرِ اعظم کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوگی، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔

وائٹ ہاؤس کے مطابق اوول آفس میں ہونے والی ملاقات کے دوران مئی میں ہونے والی پاک بھارت جنگ اور مسئلہ کشمیر سمیت عالمی و علاقائی معاملات پر تفصیلی گفتگو متوقع ہے۔

