اقوام متحدہ کی گلیاں اسرائیل مخالف نعروں سے گونج اٹھیں، مظاہرین کا نیتن یاہو کو گرفتار کرنے کا مطالبہ
اقوامِ متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیویارک میں واقع اقوام متحدہ کے ہیڈکوارٹر کے باہر ہزاروں افراد نے اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نیتن یاہو کے خلاف زبردست احتجاج کیا۔ مظاہرین نے انہیں ”غزہ کا قصائی“ قرار دیتے ہوئے ان کی آمد کو مسترد کیا اور ان کی گرفتاری کا مطالبہ کیا۔
احتجاجی ریلی کے شرکاء نے بلند آواز میں نعرے لگائے، جن میں شامل تھا ”نیتن یاہو خوش آمدید نہیں“، ”نیتن یاہو دہشتگرد ہے“، ”غزہ پر حملے بند کرو“، ”فلسطین آزاد ہو“۔
مظاہرین نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ نیتن یاہو کو غزہ میں جنگی جرائم اور معصوم فلسطینیوں کے قتل عام پر انصاف کے کٹہرے میں لائے۔ کئی بینرز اور پلے کارڈز پر نیتن یاہو کو ”وار کریمنل“ اور ”ٹیررسٹ“ لکھا گیا تھا۔
احتجاج کے دوران یو این جنرل اسمبلی کے اطراف کی سڑکیں اسرائیل مخالف نعروں سے گونجتی رہیں، اور مظاہرین کا کہنا تھا کہ وہ فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہر پلیٹ فارم پر آواز بلند کرتے رہیں گے۔
یہ احتجاج اس وقت سامنے آیا ہے جب نیتن یاہو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیویارک پہنچے، جہاں کئی ممالک پہلے ہی ان کی تقریر کا بائیکاٹ کر چکے ہیں۔
بین الاقوامی تجزیہ کاروں کے مطابق، یہ مظاہرے اسرائیل کی غزہ میں جاری فوجی کارروائیوں کے خلاف عالمی غم و غصے کی عکاسی کر رہے ہیں۔