مشہور کامیڈین لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد انتقال کرگئے
لکی ڈیئر 8 ماہ سے پھیپھڑوں اور ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے
تھیٹر، ٹی وی اور فلم کے نامور کامیڈین لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد انتقال کرگئے۔
60 سالہ فنکار گزشتہ آٹھ ماہ سے پھیپھڑوں اور ذیابیطس کے مرض میں مبتلا تھے اور کافی عرصے سے لاہور کے میو ہسپتال میں زیرِ علاج تھے۔
اہلِ خانہ کے مطابق آخر وقت میں ان کی حالت تشویشناک ہوچکی تھی اور وہ کومہ میں چلے تھے، گردے، جگر اور معدہ بھی کام چھوڑ چکا تھا، مرحوم کی نماز جنازہ عصر کے بعد باغبانپورہ میں ادا کی جائے گی۔
یاد رہے کہ لکی ڈیئر گزشتہ 40 سال سے شوبز سے وابستہ تھے اور سینکڑوں ڈراموں اور فلموں میں اپنی منفرد اداکاری سے ناظرین کو محظوظ کر چکے تھے۔
