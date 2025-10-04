حماس نے ٹرمپ منصوبے کے کن نکات سے اتفاق اور کن سے اختلاف کیا؟
حماس نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی غزہ جنگ ختم کرنے کی 20 نکاتی تجویز کے چند اہم نکات قبول کرنے کا اعلان کیا ہے، مگر بعض شقوں پر مزید بات چیت کی ضرورت ہونے کا عندیہ بھی دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے اسی کے بعد اسرائیل سے کہا کہ وہ ”فوری طور پر غزہ پر بمباری بند کرے“ اور اعلان کیا کہ حماس ”دائمی امن کے لیے تیار“ ہے۔
عرب میڈیا کے مطابق حماس کی طرف سے ٹرمپ کے منصوبے کے جواب میں صدر کے اعلان کے چند گھنٹوں بعد ایسے اشارے ملے کہ عام طور پر جاری سخت بمباری نسبتاً کم ہوئی ہے، تاہم جنوبی غزہ کے علاقے المالواسی میں ڈرون حملے میں ایک خیمے کو نشانہ بنایا گیا جہاں دو بچوں کی ہلاکت اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ملی ہے۔
نجاسر میڈیکل کمپلیکس کے ایک ذریعے نے الجزیرہ کو بتایا کہ یہ جمعرات کی رات یا جمعہ کی صبح کی واقعہ ہے۔ یہ ہلاکتیں اس کے بعد کی تصدیق شدہ پہلی فلسطینی اموات ہیں جب صدر ٹرمپ نے اسرائیل کو ”فوری طور پر“ بمباری روکنے کی ہدایت کی تھی۔
حماس کا موقف، کس چیز پر آمادگی، کس پر اختلاف
حماس نے ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے حوالے سے اپنا تحریری جواب جمعہ کو جمع کرایا۔ اس میں حماس نے کہا ہے کہ وہ ”تمام قابض یرغمالیوں زندہ اور لاشوں سمیت کو صدر ٹرمپ کے منصوبے میں درج تبادلے کے فارمولا کے مطابق رہا کرنے“ پر رضا مند ہے اور کہا ہے کہ اس تبادلے کے لیے ضروری زمینی شرائط فراہم کی جائیں۔
تاہم حماس نے منصوبے کے اس حصے کا جو مطالبہ کرتا ہے یعنی حماس کا غیر مسلح ہونا (disarmament)، اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ گروپ نے کہا کہ وہ ”فوری طور پر ثالثین کے ذریعے تفصیلی مذاکرات میں داخل ہونے کے لیے تیار“ ہے۔
ایک قابلِ غور شق میں حماس نے کہا کہ وہ غزہ کی انتظامیہ فلسطینی تکنوکریٹس کے ایک بااختیار ادارے کے سپرد کرنے کے لیے آمادہ ہے بشرطیکہ یہ جسم فلسطینی قومی اتفاق رائے کی بنیاد پر قائم کیا جائے اور عرب و اسلامی حمایت حاصل ہو — اس بیان سے اشارہ ملتا ہے کہ حماس ممکنہ طور پر ٹرمپ کے مجوزہ بین الاقوامی ’بورڈ آف پیس‘ کے بجائے فلسطینی منتظمین کے تحت غزہ کی نگرانی چاہتی ہے۔
ٹرمپ کے منصوبے میں بین الاقوامی عبوری انتظامیہ کا تصور شامل تھا جس میں صدر ٹرمپ اور برطانوی سابق وزیرِ اعظم ٹونی بلیئر جیسی متنازع شخصیات کا کردار زیرِ نظر تھا، بلیئر کو عراق جنگ کے دور میں کیے گئے اقدامات کے باعث کچھ حلقوں میں انتقاد کا نشانہ سمجھا جاتا ہے۔
حماس نے مزید کہا کہ منصوبے کے وہ نکات جو ”غزہ کی مستقبل کی ساخت اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق“ سے متعلق ہیں، انہیں ”متفقہ قومی موقف اور بین الاقوامی قوانین و قراردادوں“ کی بنیاد پر طے کیا جانا چاہیے — یعنی ان معاملات پر مزید مذاکرات ضروری ہوں گے۔
امریکی و اسرائیلی ردِعمل اور فضا کی صورتِ حال
صدر ٹرمپ نے جمعے کی شب اپنے پیغام میں اسرائیل کو ہدایت کی کہ وہ فوراً بمباری روک دے، اور اپنی ایک پوسٹ میں تنبیہ بھی کی کہ اگر اتوار تک معاہدہ نہ ہوا تو ”سارا جہنم ٹوٹ پڑے گا“ انہوں نے یہ پیغام اپنی سوشل میڈیا ویب سائٹ پر بھی شائع کیا۔
اسرائیلی حکومت نے بقول مقامی ذرائع، پہلے مرحلے کے ”فوری نفاذ“ کی تیاری کے سلسلے میں فوج کو بمباری کم کرنے کی ہدایت کی اور کہا گیا کہ وہ ٹرمپ پلان کے پہلے مرحلے کو نافذ کرنے کی تیاری کر رہی ہے۔ البتہ جنگی دستوں کی نقل و حمل اور بعض مقامات پر چھوٹی شدت کی جھڑپیں جاری تھیں۔
الجزیرہ کے ہانی محمود نے دیرالبلح سے رپورٹ میں بتایا کہ نصف شب کے قریب غیرمعمولی خاموشی دیکھنے میں آئی جب ٹرمپ واشنگٹن میں تقریر کرنے والے تھے، تاہم شمالی غزہ میں دھواں اٹھتا دیکھا جا سکتا تھا اور ہلکی فائرنگ اور اسرائیلی فوجی گاڑیوں کی حرکت سنی گئی۔
”ماضی کے مقابلے میں آج بمباری اور شدید طاقت کے استعمال کی شدت یقینی طور پر کم ہے اور شاید یہ مکمل بندش کی ابتدا ہو، مگر ہمیں معلوم نہیں یہ کب تک قائم رہے گی،“ ہانی محمود نے کہا۔ انہوں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ آسمان میں اسرائیلی ڈرونز کی مخصوص گونج آج کم سنائی دے رہی تھی۔
قیدیوں کی تعداد اور تبادلے کا فارمولہ
ٹرمپ کے منصوبے میں باقی ماندہ 48 اسرائیلی قیدیوں کی فوری رہائی، جن میں سے 20 کو زندہ مانا جاتا ہے، اور بدلے میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی شامل ہے۔ اسی کے تحت حماس نے قیدیوں اور لاشوں کی حوالگی پر آمادگی ظاہر کی ہے مگر اس کے نتیجے میں دیگر پیچیدہ سیاسی و حفاظتی امور پر طے کرنے کی شرط رکھی گئی ہے۔
خطرات اور اگلا مرحلہ
اس منصوبے کے حوالے سے ابھی کئی سوالات موجود ہیں، خاص طور پر حماس کا ہتھیار ڈالنے سے انکار یا خاموشی، انتظامی اختیار کون سنبھالے گا، اور کس طرح عبوری دور میں انسانی امداد اور تعمیرِ نو ممکن بنائی جائے گی۔ دونوں جانب سے بعض معاملات پر اختلافات واضح ہیں اور اس لیے ”فوری فیصلوں“ کے بجائے مفصل مذاکرات کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔
صدر ٹرمپ نے گروپ کو اتوار تک جواب دینے کا وقت دیا تھا، اور حماس کے مثبت ردعمل کے بعد صورتِ حال میں وقتی نرمی آئی ہے، مگر ایک ڈرون حملے میں بچوں کی ہلاکت نے واضح کیا کہ میدانِ عمل پر خطرہ ابھی باقی ہے۔