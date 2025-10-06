لائیو ٹی وی  
پیر, اکتوبر 06, 2025  
12 Rabi Al-Akhar 1447  
امریکا میں فٹ بال میچ کے بعد فائرنگ سے خاتون اور لڑکا ہلاک، 14 افراد زخمی

دو یونیورسٹیوں کی فٹبال ٹیموں کے درمیان میچ کے بعد ہونے والا جھگڑا شدید فائرنگ میں تبدیل ہوگیا، امریکی پولیس
ویب ڈیسک
شائع 06 اکتوبر 2025 08:58am
دنیا

امریکا کی ریاست الاباما کے شہر مونٹگمری میں فٹ بال میچ کے بعد فائرنگ سے دو افراد ہلاک اور 14 زخمی ہوگئے۔

پولیس حکام کے مطابق ہلاک افراد میں ایک 43 سالہ خاتون اور ایک 17 سالہ لڑکا شامل ہے۔ زخمیوں میں پانچ افراد کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔

پولیس کے مطابق دو یونیورسٹیوں کی فٹبال ٹیموں کے درمیان میچ کے بعد ہونے والا جھگڑا شدید فائرنگ میں تبدیل ہوگیا۔ پولیس کو رات 11 بج کر 30 منٹ پر اس واقعے کی اطلاع ملی تھی، جسے پولیس چیف جیمز گریبوئس نے اجتماعی فائرنگ قرار دیا۔

پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب شہر کے نائٹ لائف ڈسٹرکٹ میں پیش آیا تھا۔

AAJ News Whatsapp

پولیس چیف نے مزید بتایا کہ ہجوم میں اچانک ایک شخص کو نشانہ بنایا گیا جس کے بعد متعدد افراد نے اپنے ہتھیار نکال کر فائرنگ شروع کر دی۔

چیف گریبوئس کا کہنا تھا کہ تفتیشی ٹیم شواہد اکٹھے کر رہی ہے اور ممکنہ مشتبہ افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے، تاہم اتوار کی صبح تک کسی پر فردِ جرم عائد نہیں کی گئی تھی۔

پولیس واقعے کی مکمل چھان بین کر رہی ہے، اور حکام کا کہنا ہے کہ شہریوں کی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا۔

