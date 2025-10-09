کرسٹیانو رونالڈو دنیا کے پہلے ارب پتی فٹبالر بن گئے
عالمی فٹبال اسٹار کرسٹیانو رونالڈو نے ایک اور نیا سنگِ میل عبور کر لیا ہے۔ وہ دنیا کے پہلے فٹبالر بن گئے ہیں جن کی دولت کا تخمینہ 1.4 ارب ڈالر تک پہنچ گیا ہے، جسے ’بلومبرگ بلینیئرز انڈیکس‘ نے پہلی مرتبہ اپنی فہرست میں شامل کیا ہے۔
گزشتہ دو دہائیوں سے زیادہ عرصے تک یورپ کے بڑے بڑے کلبز جیسے مانچسٹر یونائیٹڈ اور یووینٹس میں کھیلتے ہوئے، 40 سالہ پرتگالی اسٹار نے اپنی شہرت سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نائکی (Nike) اور آرمانی (Armani) جیسے برانڈز کے ساتھ اچھے خاصے نقد معاہدے کیے ہیں۔ لیکن موجودہ وقت میں، یعنی اپنی کھیل کے اختتامی دور میں، انہیں سب سے امیر کھیلوں کے افراد میں شامل کر دیا گیا ہے، جب انہوں نے جون میں سعودی عرب کے کلب النصر کے ساتھ ایک نیا معاہدہ کیا جس کی رپورٹ شدہ مالیت 400 ملین ڈالر سے زیادہ ہے۔
بلومبرگ بلینیئرز انڈیکس کے مطابق رونالڈو کی کل دولت اب 1.4 بلین ڈالر ہو چکی ہے، جو انہیں اس انڈیکس کے ذریعے شناخت کیے جانے والے پہلے فٹبالر کی حیثیت دیتا ہے جنہوں نے یہ سطح حاصل کی ہے۔
طویل عرصے تک رونالڈو اور میسی ایک جیسے معاوضے حاصل کرتے رہے لیکن 2023 میں رونالڈو کے خلیجی کلب کی طرف منتقلی اور میسی کے میجر لیگ ساکر کے انٹر میامی میں شامل ہونے کے بعد دونوں کی آمدنی میں بڑا فرق آگیا۔
رونالڈو نے ریاض میں مقیم النصر سے شمولیت اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ یورپ میں سب کچھ جیت لینے کے بعد ایک نئے چیلنج کی تلاش میں ہیں۔ اگرچہ کئی لوگوں نے ان کے کھیل کے جذبے پر شک کیا لیکن اس ٹرانسفر نے فٹبال کی تاریخ کے سب سے بڑے مالی معاہدوں میں سے ایک کو جنم دیا، جس میں ان کے معاوضے کے ساتھ ساتھ کلب میں حصہ داری اور نجی طیارے کی سہولت بھی شامل ہے۔
رونالڈو کا بچپن پرتگال کی مادیرا جزیرے پر غریبی میں گزرا، جہاں انہوں نے چودہ سال کی عمر میں اسکول چھوڑ کر صرف فٹبال پر توجہ دی۔ وہ اسپورٹنگ لزبون کی ٹیم سے جڑے اور یورپ کے بڑے کلبز میں جانے سے پہلے وہاں شہرت حاصل کی۔ 2003 میں مانچسٹر یونائیٹڈ کا حصّہ بننے اور چھ سال بعد ریئل میڈرڈ میں شامل ہونے کے بعد انہوں نے بڑے بڑے مالی معاہدے کیے۔
ان کی آمدنی کے اہم ذرائع میں نائکی کے ساتھ 10 سالہ تقریبا 18 ملین ڈالر سالانہ کا معاہدہ اور ارمانی اور کیسٹرول جیسے برانڈز کے اشتہاری معاہدے شامل ہیں۔ النصر کے ٹرانسفر کے بعد انہیں سالانہ تقریباً 200 ملین ڈالر کی ٹیکس فری تنخواہ اور اضافی بونسز مل رہے ہیں، جس میں 30 ملین ڈالر کا سائننگ بونس بھی شامل ہے۔
دوسری جانب، میسی نے اپنے کیرئیر میں 600 ملین ڈالر سے زائد کی تنخواہیں حاصل کی ہیں، جن میں 2023 کے بعد سے سالانہ 20 ملین ڈالر کی گارنٹی شدہ تنخواہ شامل ہے۔ میسی کے پاس ایپل کے ساتھ بھی ایک ریونیو شیئرنگ معاہدہ موجود ہے۔ اگرچہ رونالڈو اور میسی دونوں نے ماضی کے کھلاڑیوں کی نسبت بہت زیادہ معاوضے حاصل کیے ہیں، مگر رونالڈو کی موجودہ سالانہ آمدنی میسی سے کئی گنا زیادہ ہے۔
رونالڈو نے کئی لگژری جائیدادیں بھی خریدی ہیں جن میں ماڈیرا جزیرے میں ان کا گھر اور لزبون میں ایک پینٹ ہاؤس شامل ہے، جس کی قیمت فی مربع میٹر سب سے زیادہ ریکارڈ کی گئی ہے۔ وہ ایک لگژری گالف ریزورٹ ’کِنٹا دا مَرینیا‘ میں بھی ایک قیمتی پراپرٹی کے مالک ہیں۔ ان کی اس جائیداد نے مقامی لوگوں اور سیاحوں کی توجہ حاصل کی ہے جو گالف کلب اور قریبی علاقوں میں ان کے گھر کا نظارہ کرنے آتے ہیں۔
رونالڈو انسٹاگرام پر دنیا کے سب سے زیادہ مشہور شخص ہیں، جہاں ان کے 660 ملین سے زائد فالوورز ہیں۔ سعودی حکام بھی ان کی مقبولیت سے واقف ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کو ایک پرکشش سیاحتی مقام کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ النصر ٹیم میں ان کی شمولیت نے شائقین میں بے حد جوش و خروش پیدا کیا تھا۔
اب سب سے بڑا سوال رونالڈو کے کھیل کے بعد کے کیرئیر کا ہے۔ وہ فٹبال کے دنیا میں سب سے سینیئر اورایکٹو کھلاڑی ہیں اور وہ النصر میں ریٹائر ہونے کے خواہشمند ہیں۔ انہوں نے کئی فٹبال کلبز کے مالک بننے کا خواب بھی دیکھا ہے، بالکل احمد بیچم کی طرح جو انٹر میامی کے شریک مالک ہیں۔ رونالڈو کو اپنی نئی معاہدے کے تحت النصر میں 15 فیصد حصہ بھی حاصل ہو چکا ہے، جو ان کے مالی مستقبل کی مضبوطی کی نشاندہی کرتا ہے۔
رونالڈو کے مالی مستقبل میں مزید مواقع متوقع ہیں جو ان کے کھیل کو الوداع کہنے کے بعد سامنے آ سکتے ہیں اور وہ اپنی جائداد، کاروبار اور کلب مینیجمنٹ کے ذریعے اپنی دولت کو اور بڑھا سکتے ہیں۔
