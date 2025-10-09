پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان کرپشن، منی لانڈرنگ کے خاتمے اور اثاثہ جات کی واپسی کا معاہدہ طے
پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان انسداد بدعنوانی، منی لانڈرنگ اور اثاثہ جات کی واپسی سے متعلق تاریخی معاہدہ طے پا گیا ہے۔
سرکاری ٹی وی ’پی ٹی وی‘ کے مطابق جمعرات کو پاکستان اور مملکت سعودی عرب کے درمیان انسداد بدعنوانی، منی لانڈرنگ کی روک تھام اور چوری شدہ اثاثوں کی واپسی سے متعلق باہمی تعاون کے لیے ایک تاریخی مفاہمتی یادداشت (ایم او یو) پر دستخط کیے گئے ہیں۔
یہ معاہدہ سعودی عرب کے انسداد بدعنوانی کے نگران ادارے ”نزاهة“ کے صدر معالی مازن بن ابراہیم الکحموس اور پاکستان کے قومی احتساب بیورو (نیب) کے چیئرمین لیفٹیننٹ جنرل (ر) نذیر احمد کے درمیان جدہ میں منعقدہ مشرق وسطیٰ و شمالی افریقا کے لیے اثاثہ جات کی بازیابی کے بین الاداراتی نیٹ ورک (ARIN) کے افتتاحی اجلاس کے دوران طے پایا۔
معاہدے کے تحت دونوں ممالک کے ادارے بدعنوانی اور منی لانڈرنگ سے متعلق معلومات کے تبادلے، مجرمانہ اثاثوں کی نشاندہی اور واپسی کے لیے باہمی تعاون کو فروغ دیں گے۔
اس کے علاوہ باہمی قانونی معاونت کے معاملات اور تکنیکی معاونت کی فراہمی کے لیے بھی اشتراک عمل پر اتفاق کیا گیا ہے، تاکہ سفارتی ذرائع سے درخواستوں کی مؤثر تیاری ممکن بنائی جا سکے۔