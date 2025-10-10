وہ خوبصورت دوست، جو ریکھا کے لیے مصیبت بن گئی تھی
بولی ووڈ کی مشہور اداکارہ ریکھا ہمیشہ سے ہندی سنیما کی کامیابی کی ضمانت سمجھی جاتی ہیں۔ ان کا نام ہی کسی فلم کو ہٹ بنانے کے لیے کافی ہوتا تھا۔ لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا جب وہ اپنے مصروف شیڈول کی وجہ سے ایک بڑی فلم سے محروم ہوگئیں اس موقع کا فائدہ جیتندر کی قریبی دوست جیا پردہ نے اٹھایا۔
نیوز18 کی ایک رپورٹ کے مطابق سال 1985 میں جیتندر کی فلم ”سنجوگ“ ریلیز ہوئی تھی۔ اس فلم میں ابتدائی طور پر مرکزی کردار ریکھا اور جیتندر کے لیے فائنل کیے گئے تھے۔ دونوں کی جوڑی اُس وقت شائقین میں بے حد مقبول تھی اور ان کے کئی پراجیکٹس سپرہٹ ثابت ہو چکے تھے۔
سیف علی خان کی پہلی بیوی امریتا سنگھ اسلام قبول کر چکی تھیں؟ سوہا علی خان کا دلچسپ اعتراف
ریکھا اس دور کی سب سے زیادہ معاوضہ لینے والی ہیروئنوں میں شمار ہوتی تھیں۔ ان کے پاس فلموں کی لائن لگی رہتی تھی، سخت مصروف شیڈول کی وجہ سے وہ اپنی ڈیٹس فائنل نہیں کر پائیں۔ نتیجتاً، وہ اس فلم سے باہر ہو گئیں۔
اس کے بعد، فلم کے میکرز نے یہ موقع جیا پردہ کو دے دیا۔ جیا پردہ نے فلم سنجوگ میں ایک ماں اور ایک بیٹی کے روپ میں ڈبل رول اتنی خوبی سے ادا کیا کہ فلم بینوں کو ریکھا کی کمی محسوس نہیں ہوئی۔ ان کی پرفارمنس نے ناظرین کے دل جیت لیے اور فلم باکس آفس پر کامیاب ثابت ہوئی۔
دیپیکا کے ابو ظہبی میں حجاب پہننے پر تنقید کیوں ہو رہی ہے؟
دلچسپ بات یہ ہے کہ جیا پردہ اور جیتندر اس سے قبل بھی کئی ہٹ فلموں میں ایک ساتھ کام کر چکے تھے۔ رپورٹس کے مطابق، دونوں نے تقریباً 24 فلموں میں ایک ساتھ کام کیا، جن میں سے 18 فلمیں سپرہٹ ثابت ہوئیں۔ ان کی آن اسکرین کیمسٹری اور دوستی ناظرین کو بے حد پسند آتی تھی۔
اگرچہ ریکھا کے فلم سے ڈراپ ہونے کی کوئی سرکاری تصدیق نہیں ہوئی، لیکن فلمی حلقوں میں یہ بات عام ہے کہ جیا پردہ کو یہ موقع جیتندر کی سفارش پر ملا۔
دوسری جانب، ریکھا اور جیتندر کی جوڑی بھی فلمی دنیا کی مقبول جوڑیوں میں شمار ہوتی تھی۔ دونوں نے متعدد رومانٹک اور فیملی ڈرامہ فلموں میں ایک ساتھ مرکزی کردار ادا کیے اور اپنی بہترین اداکاری سے مداحوں کے دلوں پر راج کیا۔
یوں کہا جا سکتا ہے کہ جہاں ریکھا کے ہاتھ سے ایک کامیاب فلم نکل گئی، وہیں جیا پردہ کے کیریئر میں سنجوگ نے ایک نیا موڑ پیدا کیا اور بالی ووڈ میں ان کا مقام مزید مستحکم کر دیا۔